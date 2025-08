Architekt und Geschäftsführer von The Hoon Studio, Chang-hoon Jeong

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Chang-hoon Jeong, Architekt und Gründer von The Hoon Studio in München. Nach seinem Architekturstudium und der Promotion an der Technischen Universität München hat er sich mit Projekten einen Namen gemacht, die koreanische Gestaltungselemente mit deutscher Baukultur verbinden, darunter ein kürzlich fertiggestelltes, umweltfreundliches Holzhaus, das große Aufmerksamkeit erregte.





Neben seiner Arbeit in Deutschland engagiert sich Herr Jeong auch als Mentor für koreanische Nachwuchskräfte und unterrichtet als Gastdozent an einer koreanischen Universität. Wir sprechen mit ihm über seine interkulturellen Erfahrungen, die Rolle von Identität in seinem beruflichen Weg, die Unterschiede zwischen koreanischer und deutscher Architektur und darüber, welche Visionen ihn als Architekt bewegen.