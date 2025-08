Teil 18: Nationaler Liederwettstreit

Eine Sendung für alle – der Nationale Liederwettstreit auf KBS

Die aktuell am längsten laufende Sendung im koreanischen Fernsehen?

Die Sendung, die wohl jede Koreanerin und jeder Koreaner zumindest einmal gesehen hat? – Der Nationale Liederwettstreit!

Der Nationale Liederwettstreit ist ein Gesangswettbewerb für Laien, der seit 1980 jeden Sonntag um 12:10 Uhr mittags ausgestrahlt wird. Von 1988 an leitete Moderator Song Hae rund 35 Jahre lang das Programm. Song Hae wurde, ganz seinem Spitznamen „Oppa“ entsprechend, durch seine generationsübergreifende, herzliche Moderation zur Symbolfigur der Sendung. Nach seinem Ableben im Jahr 2022 übernahmen Kim Shin-young und später Nam Hee-seok die Moderation.

Eine Bühne, die mehr ist als ein „Wettbewerb“ – Ein Fest für alle

Der Nationale Liederwettstreit ist ein Festival, das Station in vielen Teilen des Landes macht und gemeinsam mit den Bewohnern der jeweiligen Region gestaltet wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kombinieren ihren Gesang mit Performanceelementen, was der Sendung die Atmosphäre einer Bühnenshow verleiht. Auch das Publikum nimmt aktiv teil, und ähnlich wie im traditionellen koreanischen Freilufttheater (Madangnori) entsteht so eine einzigartige Dynamik zwischen Bühne und Zuschauerraum.

Eines der markantesten Merkmale des Nationalen Gesangswettbewerbs ist das berühmte „Ddaeng“ – das Signal für das Ausscheiden eines Teilnehmers. Dieser Soundeffekt bringt sowohl dem Publikum als auch den Kandidaten Spaß und gute Laune – denn auch das Ausscheiden wird mit Humor genommen. Die entspannte und fröhliche Atmosphäre macht den Reiz dieser Sendung aus.