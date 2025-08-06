KATSEYE begeistert bei Lollapalooza

ⓒ HYBE UMG

Die internationale Girlgroup KATSEYE, ein gemeinsames Projekt von HYBE und Geffen Records, hat mit ihrem Auftritt beim Musikfestival Lollapalooza in Chicago große Aufmerksamkeit erregt. Das britische Magazin NME berichtete ausführlich über ihren ersten Festivalauftritt und hob besonders die Performance des Songs „Gabriela“ hervor. Zudem wurde KATSEYE in die Liste der vielversprechendsten Künstlerinnen für das Jahr 2025 aufgenommen.





Auch das US-Magazin Cosmopolitan zählte den Auftritt von KATSEYE zu den fünf besten des Festivals. Die Redaktion lobte die präzise Choreografie und die starke Bühnenpräsenz der Mitglieder. Hypebae bezeichnete KATSEYE als Mittelpunkt des diesjährigen Lollapalooza, während Glide Magazine sie als herausragenden Newcomer des Festival-Sonntags einstufte.





Neben dem Erfolg auf der Bühne verzeichnet das zweite Mini-Album „Beautiful Chaos“ beachtliche Erfolge in internationalen Musikcharts. Es platzierte sich aktuell auf Rang 61 der Billboard 200 und erreichte zuvor Platz vier. Die Titel „Gabriela“ und „Gnarly“ sind weltweit gefragt und erzielten hohe Streamingzahlen. Besonders „Gabriela“ überschritt innerhalb von 38 Tagen die Marke von 100 Millionen Streams auf Spotify.