Key enthüllt Trailer zu drittem Soloalbum

ⓒ SM Entertainment

Key von SHINee präsentiert in einem neuen Trailer zu seinem dritten Soloalbum „HUNTER“ eine auffällige visuelle Veränderung. Der Trailer wurde am 5. August auf dem YouTube-Kanal SMTOWN veröffentlicht. Darin trifft Key auf eine andere Version seiner selbst, den sogenannten „Hunter“. Diese Begegnung führt zu einer inneren Zerrissenheit, die in einem spannenden Thriller-ähnlichen Video dargestellt wird.





Das Video zeigt eindrucksvoll, wie sich Keys Persönlichkeit allmählich spaltet. Außerdem bietet der Trailer erste Ausschnitte des instrumentalen Intros und Teile der Konzeptperformance zum Song „HUNTER“. Das Album enthält zehn Titel verschiedener Musikrichtungen. „HUNTER“ behandelt eine komplizierte Beziehung, in der es um obsessive Liebe und die damit verbundenen Gefühle von Schmerz und Freude geht.





„HUNTER“ erscheint am 11. August auf allen bekannten Musikplattformen und wird gleichzeitig als CD veröffentlicht.