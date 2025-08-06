Projekt-Girlgroup TDYA debütiert mit Song von EJAE

ⓒ studio usog

Die Projekt-Girlgroup TDYA hat das Datum für ihr offizielles Debüt bekannt gegeben. Laut dem YouTube-Kanal „Studio USOG“, der die Gruppe betreut, wird die erste Single am 14. August um 18 Uhr auf verschiedenen Online-Musikplattformen veröffentlicht.





TDYA setzt sich aus vier Künstlerinnen zusammen: der Content-Schaffenden Ujeonging, der Tänzerin Aimy, der Rapperin Mirani und Hyunjin, die zuvor Mitglied bei LOONA und Loossemble war. Über die YouTube-Serie „Another Day Of Debut Training“ begleitet das Publikum ihren Vorbereitungsprozess bis zum Debüt.





Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten. Ziel ist ein Auftritt anlässlich des 80. Jahrestags der koreanischen Befreiung am 15. August. Der Gruppenname TDYA steht symbolisch für die Bedeutung des historischen Tages für die heutige Zeit.





Die Debütsingle wurde von EJAE komponiert, der auch an der Netflix-Produktion „K-Pop Demon Hunters“ mitgewirkt hat. Die Einnahmen aus dem Song sollen vollständig an Nachkommen von Unabhängigkeitskämpfern gespendet werden. Die Mitglieder äußerten sich dankbar und stolz, Teil dieses Projekts zu sein.