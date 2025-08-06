Girls’ Generation plant 20-jähriges Jubiläum

ⓒ SM Entertainment

Die südkoreanische Girlgroup Girls’ Generation hat begonnen, mögliche Pläne für ihr 20-jähriges Jubiläum zu besprechen. Am 5. August erschien auf dem YouTube-Kanal von Yuri ein Video mit dem Titel „Girls’ Generation mit 18“. Darin sind alle Mitglieder zu sehen, wie sie sich anlässlich von Tiffanys Geburtstag und dem Gründungstag der Gruppe versammeln.





Yuri veröffentlichte das Video ohne Ton, ergänzte jedoch eine persönliche Nachricht in Form von Untertiteln. Sie teilte mit, dass die Mitglieder viele Gespräche führen, weil das zwanzigste Jahr sowohl für die Gruppe als auch für die Fans von großer Bedeutung sei. Obwohl noch keine konkreten Entscheidungen getroffen wurden, befinde man sich mitten in der Planungsphase und bitte um etwas Geduld.





Girls’ Generation wurde im August 2007 gegründet und zählt seitdem zu den einflussreichsten Girlgroups Südkoreas. In ihrer Nachricht dankte Yuri den Fans, die seit 18 Jahren treu an der Seite der Gruppe stehen, und betonte, wie wichtig deren Unterstützung ist. Die Mitglieder möchten sich gut vorbereiten, um bei einem zukünftigen Wiedersehen ein besonderes Erlebnis zu bieten.