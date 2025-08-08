ⓒ SOURCE MUSIC

Die K-Pop-Gruppe LE SSERAFIM hat mit ihrem Song „HOT“ einen weiteren Streaming-Meilenstein erreicht. Laut Spotify überschritt die erste Auskopplung aus dem fünften Mini-Album am 6. August die Marke von 100 Millionen Streams. Damit verfügt die Gruppe nun über insgesamt 13 Songs, die jeweils mehr als 100 Millionen Mal auf der Plattform abgespielt wurden.





Der Song „HOT“, der im März veröffentlicht wurde, verbindet Rock- und Discoelemente mit einer kraftvollen Botschaft. Inhaltlich geht es darum, für das, was man liebt, alles zu riskieren. Auffällig ist auch, dass es sich um den ersten Titelsong von LE SSERAFIM handelt, der das Thema Liebe in den Mittelpunkt stellt.





Auf der von Spotify veröffentlichten globalen Liste der einflussreichsten K-Pop-Songs im ersten Halbjahr 2025 belegte „HOT“ den neunten Platz. Damit erreichte die Gruppe die höchste Platzierung unter allen K-Pop-Acts weltweit.





Auch andere Titel der Band sind sehr gefragt. Mehrere Songs, darunter „ANTIFRAGILE“ und „Perfect Night“, überschreiten Hunderte Millionen an Streams. Parallel dazu ist die Gruppe derzeit im Rahmen ihrer Welttournee „EASY CRAZY HOT“ international unterwegs.