CIX kündigt achtes Mini-Album für September an

ⓒ C9 Entertainment

Die K-Pop-Gruppe CIX hat am 8. August über ihre offiziellen sozialen Medien die Rückkehr mit ihrem achten Mini-Album angekündigt. Veröffentlicht wurde ein Teaser-Bild, das eine geheimnisvolle Atmosphäre schafft. Im Zentrum steht Mitglied Yonghee, umgeben von einem an das Weltall erinnernden Hintergrund. Besonders auffällig ist sein Erscheinungsbild mit weißen Flügeln, das Neugierde weckt.





Die Botschaft „HEAVEN IS COMING“ lässt auf ein neues Konzept schließen. Nach der letzten Veröffentlichung „Thunder Fever“ im Januar und der gleichnamigen Solo-Konzertreihe scheint die Gruppe an ihrer einzigartigen künstlerischen Linie festzuhalten. Fans und Beobachter erwarten gespannt, welche erzählerischen und visuellen Elemente CIX diesmal integrieren wird.





Neben den musikalischen Aktivitäten zeigen die Mitglieder auch in anderen Bereichen Präsenz. Hyunsuk war zuletzt in einer Webserie zu sehen, während Seunghun im Fernsehen sportliche Vielseitigkeit bewies.





Das neue Album soll im Laufe des Septembers erscheinen. Weitere Details, darunter der Titel und das genaue Veröffentlichungsdatum, werden laut Agentur in den kommenden Wochen bekanntgegeben.