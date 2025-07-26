Geschäftsführerin der Koreanisch-Deutschen Handelskammer (KGCCI), Marie Antonia von Schönburg

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Frau Marie Antonia von Schönburg, der neuen Geschäftsführerin der Koreanisch-Deutschen Handelskammer KGCCI. Seit rund drei Monaten lebt und arbeitet sie in Seoul und setzt sich für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Korea ein.





Im Gespräch berichtet sie über ihre ersten Eindrücke vom Leben in Korea, die Aufgaben der Kammer sowie über zentrale Projekte wie das duale Berufsbildungsprogramm „Ausbildung“ und das Mentoring-Netzwerk „Women in Korea“, kurz WIR. Außerdem sprechen wir über ihre persönlichen Ziele und darüber, was sie sich für ihre Zeit in Korea wünscht.