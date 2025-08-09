Monsta X treten bei KCAL News auf

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die koreanische Gruppe Monsta X will nun endlich wieder vollzählig ihre Aktivitäten beginnen. Den Auftakt dazu stellte der Auftritt bei einem bekannten US-Morgenmagazin dar. Am 31. Juli traten sie nämlich in der Sendung “KTLA 5 Morning News“ des Senders CBS Los Angeles auf. Sie hatten gerade im Rahmen ihrer Teilnahme am KCON LA 2025 diese Stadt besucht. In der Sendung erzählten sie, dass sie nach neun Jahren wieder am KCON teilnehmen würden, worüber sie sich sehr gefreut haben. Leider konnte das Mitglied I.Am aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen, aber sie seien sehr glücklich wieder als Team zusammen sein zu können.

Im Mai haben die Jungs anlässlich ihres zehnten Bühnenjubiläums ein Projektalbum herausgegeben. Sie verrieten dann, dass sie am 1. September ein weiteres Werk veröffentlichen wollten. Sie seien sehr gespannt, wie ihre Fans darauf reagieren werden.

Monsta X haben jüngst in Seoul ein Konzert veranstaltet, was ein voller Erfolg war.