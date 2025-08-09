ONEUS gehen auf Welttournee

ⓒ RBW

Die Boygroup ONEUS geht auf Welttournee. Den ersten Auftritt haben die Jungs bereits am 1. August in New York veranstaltet. Nach dem Start in der US-Metropole ging es dann am 3. August weiter nach Atlanta, am 6. nach Detroit, am 8. nach Cleveland, am 10. nach Chicago, und anschließend noch in weitere amerikanische Städte. Insgesamt wollen sie zuerst zehn Orte in den USA besuchen. Dann treten sie am 13. und 14. September in Seoul auf und wollen den hiesigen Fans begegnen.

ONEUS wollen ihre bisherigen Hitsongs singen und auch zeigen, dass sie sich musikalisch stets weiterentwickelt haben. ONEUS haben auch jüngst ihr elftes Minialbum herausgegeben. Sie wollen mit diesem Album ihr unbegrenztes Potential ausschöpfen.