Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

ONEUS gehen auf Welttournee

2025-08-09

Unterwegs mit Musik

ⓒ RBW
Die Boygroup ONEUS geht auf Welttournee. Den ersten Auftritt haben die Jungs bereits am 1. August in New York veranstaltet. Nach dem Start in der US-Metropole ging es dann am 3. August weiter nach Atlanta, am 6. nach Detroit, am 8. nach Cleveland, am 10. nach Chicago, und anschließend noch in weitere amerikanische Städte. Insgesamt wollen sie zuerst zehn Orte in den USA besuchen. Dann treten sie am 13. und 14. September in Seoul auf und wollen den hiesigen Fans begegnen.
ONEUS wollen ihre bisherigen Hitsongs singen und auch zeigen, dass sie sich musikalisch stets weiterentwickelt haben. ONEUS haben auch jüngst ihr elftes Minialbum herausgegeben. Sie wollen mit diesem Album ihr unbegrenztes Potential ausschöpfen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >