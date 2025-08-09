Selbst große Hitze kein Hindernis beim Pentaport Rock Festival

ⓒ INCHEON PENTAPORT MUSIC FESTIVAL

In Korea herrscht derzeit eine große Hitze. Eingfleischte Musikfans hinderte das aber nicht am Besuch des Pentaport Rock Festivals. Das Pentaport Rock Festival, das zu den repräsentativen Rockfestivals Koreas gehört, findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Für die Fans wurde daher ein besonders umfangreiches Angebot vorbereitet. Vom 1. bis 3. August konnten Rockfans das Festival besuchen und genossen die Musik trotz hoher Temperaturen. Am ersten Tag traten insgesamt 19 Teams auf: Von jungen Rockbands wie Dragon Pony und QWER bis zu ausländischen Bands wie Tempalay und Little SIMZ oder Indiesängern wie Jang Giha war eine große Bandbreite an Künstlern vertreten. Die Fans kamen somit voll auf ihre Kosten.

Am zweiten Tag ging es dann munter weiter, denn es traten KARDI, Galaxy Express, Hyukoh, BABO, creespy und weitere auf die Bühne. Am letzten Tag konnten sich die Fans dann auf Jaurim, LUCY, BECK und weitere Rockstars freuen.

Das Festival wurde drei Jahre in Folge mit einem Preis für die hervorragende Organisation bedacht. In diesem Jahr haben etwa 60 Teams am Festival teilgenommen. Die Besucher konnten nicht nur ihre Lieblingsrockbands sehen und hören, sondern es gab auch verschiedene Events, so dass sie mit unvergesslichen Erinnerungen die Heimreise antreten konnten.