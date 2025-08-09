Stadt LA bestimmt 1. August zum „KCON Day“

ⓒ CJ ENM

Die Stadt Los Angeles hat den 1. August offiziell zum KCON-Tag ernannt. Das KCON Festival wird schon seit 2012 jährlich veranstaltet und hat wesentlich zur Bekanntmachung von K-Pop und koreanischer Kultur beigetragen. Der kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Wert des Festivals wurde daher von der Stadt anerkannt.

An dieser Ernennung kann man den Stellenwert des koreanischen Lifestyles und die "Brandpower" in den USA gut erkennen.

Im ersten Jahr besuchten etwa 10.000 Interessierte KCON. Im letzten Jahr waren etwa 125.000 Besucher gekommen. Die Auftritte der K-Pop-Stars wurden über CW Network in ganz Amerika live übertragen, so dass über 5,59 Millionen K-Pop-Fans das Festival miterleben konnten. In diesem Jahr hat Amazon Music die Konzerte nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa live übertragen. Auch auf YouTube und verschiedenen digitalen Plattformen konnte man Auftritte von K-Pop-Sängern sehen. Das Festival fand dieses Mal vom 1. bis 3. August statt.