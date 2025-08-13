Stray Kids’ Changbin spendet 100 Millionen Won für kranke Kinder

ⓒ JYP Entertainment

Der Sänger und Rapper Changbin von Stray Kids hat anlässlich seines Geburtstags eine bedeutende Spende geleistet. Am 11. August übergab er dem Samsung Medical Center in Seoul 100 Millionen Won (etwa 72.000 Dollar). Das Geld soll Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zugutekommen, die aufgrund finanzieller Engpässe Schwierigkeiten haben, medizinische Behandlungen zu erhalten. Neben Operations- und Behandlungskosten werden mit der Spende auch Programme zur psychischen Unterstützung junger Patienten gefördert.





Changbin erklärte, er sei dankbar, den Fans auf diese Weise für ihre Zuneigung danken zu können, und hoffe, den Kindern damit Hoffnung und Unterstützung zu geben. Ein Vertreter des Krankenhauses betonte, dass die Spende für die Betroffenen von großem Wert sei und gezielt für deren Genesung eingesetzt werde.





Der Künstler ist bekannt für sein soziales Engagement. Bereits in der Vergangenheit unterstützte er Hilfsaktionen, etwa für Opfer von Naturkatastrophen in Korea und im Ausland. Stray Kids beendeten kürzlich erfolgreich ihre bislang größte Welttournee und kündigten für den 22. August das neue Studioalbum „KARMA“ mit dem Song „CEREMONY“ an.