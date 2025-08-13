Twice-Mitglied Chaeyoung kündigt Solo-Debüt an, Titel auf Koreanisch

ⓒ JYP Entertainment

Chaeyoung von der K-Pop-Gruppe Twice hat eine Karriere als Solokünstlerin gestartet. Am 12. August veröffentlichte JYP Entertainment über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Twice das Online-Cover und den Titel ihres ersten Studioalbums „Lil Fantasy Vol.1“.





Auf dem Cover zeigt sich Chaeyoung mit offen getragenem, langen Haar und einem auffällig geschnittenen Outfit. Details wie eine antike Treppe, eine Kerze in der Hand und das reflektierte Blitzlicht betonen ihre individuelle Ästhetik. Diese Inszenierung weckt zusätzlich Neugier auf das kommende Soloalbum.





Chaeyoung ist bei den Fans für ihre markante Stimme und ihren verspielten, eigenwilligen Stil bekannt. Nach Nayeon, Jihyo und Tzuyu ist sie nun das vierte Mitglied von Twice, das ein Soloalbum veröffentlicht. Mit „Lil Fantasy Vol.1“ möchte sie ihre künstlerische Vielseitigkeit unter Beweis stellen und ihre unverwechselbare Persönlichkeit festigen.





Das Album „Lil Fantasy Vol.1“ erscheint am 12. September um 13 Uhr.