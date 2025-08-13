Zum Menü Zum Inhalt

The Boyz beenden erfolgreiche „THE BLAZE“-Konzerte in Seoul

2025-08-13

Unterwegs mit Musik

ⓒ One Hundred Label
Die K-Pop-Gruppe The Boyz hat ihre vierte Welttournee mit drei ausverkauften Konzerten in Seoul eröffnet. Vom 8. bis 10. August traten die elf Mitglieder im KSPO Dome auf und boten ein vielfältiges Programm aus Band-, Solo- und Unit-Bühnen. Das Abschlusskonzert wurde zusätzlich per Livestream übertragen und erreichte Fans weltweit.

Das Repertoire reichte von energiegeladenen Titeln wie „Trigger“, „The Stealer“ und „Maverick“ in neu arrangierten Rock-Versionen bis zu dynamischen Performance-Nummern wie „Stylish“ und „Bite Back“. Besondere Höhepunkte bildeten die erstmals präsentierten Choreografien zu „bAd“ und „Tiger“ sowie die Band-Unit mit dem Song „Constellation“.

Neben intensiven Showeinlagen boten The Boyz auch emotionale Momente. Am 8. August überraschten sie das Publikum mit einer Geburtstagsfeier für das Mitglied Younghoon. Zum Finale erklangen Titel wie „THRILL RIDE“, „AURA“ und als Zugabe „Timeless“ und „Fire Eyes“.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Seoul setzt die Gruppe ihre „THE BLAZE“-Tour am 23. August in der PIA Arena MM in Yokohama, Japan, fort.
