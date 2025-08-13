Momoland feiert nach zwei Jahren Comeback

ⓒ INYEON Entertainment

Die K-Pop-Gruppe Momoland kehrt nach zweijähriger Pause in vollständiger Besetzung zurück. Laut ihrem Management wird die sechsköpfige Formation am 8. September einen neuen Song veröffentlichen und damit ihr Comeback feiern.





Momoland debütierte 2016 und erlangte mit eingängigen Hits wie „BBoom BBoom“, „I’m So Hot“ und „BAAM“ internationale Bekanntheit. Nach dem Auslaufen ihres Exklusivvertrags mit MLD Entertainment im Jahr 2023 und der Entscheidung, nicht zu verlängern, war die Gruppe faktisch aufgelöst.





Die Mitglieder widmeten sich zunächst individuellen Projekten, bevor sie im Mai 2024 gemeinsam bei Anyun Entertainment unterzeichneten. In einem Statement äußerten sie ihre Freude, wieder als komplette Gruppe auftreten zu können, und versprachen, den Fans mit neuer Musik und energiegeladenen Auftritten zu danken.





Im Juni veröffentlichten Momoland das Remix-Album „Festivaland“, das Neuinterpretationen ihrer bekanntesten Titel enthält. Mit der anstehenden Veröffentlichung wollen sie nun an frühere Erfolge anknüpfen und ihre Rückkehr auf die K-Pop-Bühne offiziell machen.