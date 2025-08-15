Koreanist, Übersetzer und Künstler Prof. Dr. Werner Sasse

In der heutigen Sonderausgabe sprechen wir mit Prof. Dr. Werner Sasse, Koreanist, Übersetzer und Künstler, der seit mehr als fünf Jahrzehnten eine einzigartige Brückenfunktion zwischen Deutschland und Korea innehat. Als einer der wichtigsten Vermittler beider Länder hat er nicht nur zahlreiche klassische koreanische Werke übersetzt, sondern auch die Entwicklung Koreas aus einer persönlichen und historischen Perspektive miterlebt.





Wir sprechen mit ihm über seine ersten Begegnungen mit Korea in den 1960er Jahren, die tiefgreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen, die er erlebt hat, sowie seine kritischen Beobachtungen zur koreanischen Wettbewerbsgesellschaft. Zudem gibt er Einblicke in seine Arbeit als Übersetzer, Künstler und Brückenbauer zwischen beiden Kulturen.