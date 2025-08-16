Rose wurde sprachlos! Für acht Preise bei MTV VMA nominiert

ⓒ THE BLACK LABEL

Als Rose von Blackpink davon erfuhr, dass sie für acht Preise bei den MTV Video Music Awards (VMA) nominiert wurde, sei sie sprachlos geworden, da sie dies kaum glauben konnte und so überwältigt gewesen sei. Dies gab sie am 6. August in sozialen Netzwerken bekannt.

Am 5. August wurden die Favoriten auf der offiziellen Internetseite von VMA bekannt gegeben. Rose und Bruno Mars stehen mit dem Duettsong „APT“ in verschiedenen Kategorien wie „Video of the Year“, „Song of the Year“ und weiteren auf der Kandidatenliste. Außerdem ist die Sängerin mit dem Lied „Toxic till the end“ aus ihrem Soloalbum „Rosie“ in der Kategorie „Best K-Pop“ nominiert.

Welche Preise sie wohl erhalten wird? Das Ergebnis wird man am 7. September bei den Awards, die in diesem Jahr in New York veranstaltet werden, erfahren können.