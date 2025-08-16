Zehn Jahre im Geschäft – DAY6 verbringen hektische Tage

ⓒ JYP Entertainment

Die Band DAY6 feiert in diesem Jahr ihr zehntes Bühnenjubiläum, genauer hat sie am 7. September 2015 debütiert, und um diesen Anlass zu feiern, wurde reichlich vorbereitet. JYP Entertainment hat daher vor ein paar Tagen auf den offiziellen Kanälen in sozialen Netzwerken einige Projekte angekündigt.

Ab 10. August kann man zu den Liedern von Day6 das Visual Artwork sehen. In den visuellen Kunstwerken zu den Liedern „Congratulations“, “You were Beautiful”, “My Day”, “Days gone By”, “Beautiful Feeling” und “The Book of Us” kann man sehen, wie die Jungs sich auf ihre Bühnenauftritte vorbereitet und auch musikalisch weiterentwickelt haben.

Am 30. und 31. August wollen DAY6 dann in Goyang ein Jubiläumskonzert veranstalten, das zugleich der Auftakt zu einer Konzerttournee sein wird. Am 27. September wollen sie in Bangkok auftreten. Danach wird es weitere Auftritte in Asien geben.

Ein neues Album wird ebenfalls herausgegeben werden. Am 5. September wollen DAY6 ihr viertes reguläres Album „The DECADE“ veröffentlichen.