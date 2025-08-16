Ailee tritt bei K-Kultur-Festival auf

ⓒ Popmusic Entertainment

Die Sängerin Ailee wird in der Republik Südafrika auf die Bühne treten.

Am 6. September wird in der Stadt Pretoria das K-Kultur-Festival stattfinden. Anlässlich des G20-Gipfels wird das Festival im November von der koreanischen Botschaft, dem Kulturinstitut und KOTRA organisiert.

Es handelt sich um den ersten Auftritt eines K-Pop-Solosängers in dem Land, daher sind die dortigen Fans besonders gespannt. Als der Kartenvorverkauf begann, waren alle Tickets im Nu vergriffen.

Die Sängerin Ailee ist in Südafrika besonders wegen des OST-Songs „I will go to you like the first snow“ beliebt. Außerdem freuen sich die Fans stets über ihre tollen Bühnenperformances. Ailee meinte, dass es für sie eine sehr große Ehre sei, zum Festival eingeladen zu sein. Sie sei schon sehr gespannt auf die Fans, und wolle sich daher gut auf ihren Auftritt vorbereiten.

Vor diesem großen Konzert wird sie am 16. August in Los Angeles ein Solokonzert veranstalten.