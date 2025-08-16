10cm neuer Moderator von „The Seasons“

ⓒ CAM WITH US

Es gibt beim Sender KBS 2TV eine Musik-Talkshow, bei der die Moderatoren stets wechseln. Es gab bisher sieben Moderatoren: Jay Park, Choi Junghoon von Jannabi, AKMU, Lee Hyori, Zico, Lee Young Ji und zuletzt der Schauspieler Park Bo Gum. Nun wird der Indiesänger 10cm die Moderation übernehmen.

Der Sänger meinte dazu, dass er bei der Talkshow sehr oft eingeladen wurde, so dass ihm die Show nicht fremd vorkommen würde. Aber es handle sich um eine renommierte Show, so dass er sich auf seine neue Aufgabe gut vorbereiten wolle.

10cm hat jüngst ein Solokonzert veranstaltet. Anlass war die kürzliche Herausgabe eines neuen Albums. Zuvor hatte er sein fünftes reguläres Album auf den Markt gebracht und die Lieder „CDEFG“ und „Monday is Coming“ von der neuen Platte sind sehr beliebt. Weiterhin gefragt ist er außerdem mit der Challenge zum Lied „To Reach You“. Die einfachen und zugleich pfiffigen Bewegungen zum Lied sind besonders in sozialen Netzwerken beliebt.