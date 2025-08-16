Das Erfolgsgeheimnis von K-Pop

ⓒ Billboard

Das US-amerikanische Musikmagazin Billboard hat jüngst das Ergebnis einer Umfrage bekannt gegeben, was wohl die Ursache des Erfolgs von K-Pop sei. An der Umfrage nahmen etwa 1.400 Abonnenten und Leser des Magazins teil und anhand der Antworten wurde ein Bericht zu „K-Pop Fandom in the US“ erstellt.

80% der Umfrageteilnehmer waren Frauen, und 48% waren unter 24 Jahren. Aber etwa 12% von allen Beteiligten waren über 55 Jahre, was bemerkenswert ist.

63% der Teilnehmer antworteten, dass sie in den vergangenen 12 Monaten eine K-Pop-CD gekauft hätten. 41% hätten für CD-Käufe mehr als 100 US Dollar ausgegeben. 20% der Interessierten hätten sogar mehr als 250 Dollar ausgegeben.

52% der K-Pop-Fans hätten sich eine K-Pop-Platte auch zweimal gekauft, wenn es noch ein anderes Design gab.

Allerdings stellte sich heraus, dass die Interessierten in den USA weniger Geld für Konzertbesuche ausgegeben haben. Über die Hälfte, genauer 53%, haben geantwortet, dass sie in den vergangenen 12 Monaten kein K-Pop-Konzert besucht hätten. Nur 16% der Teilnehmer an der Umfrage antworteten, dass sie mehr als drei Mal ein K-Pop-Konzert aufgesucht hätten. Der weite Weg zum Konzertsaal hätte sie an einem Besuch gehindert, so antworteten 64%. Ein weiterer Grund waren teure Eintrittskarten (56%).

Billboard analysierte, dass die Fans der entscheidende Faktor für K-Pop und andere Musikgenres seien. Die K-Pop-Fans würden K-Pop-Songs nicht nur im Alltag hören, sondern seien enthusiastische, aktive und organisierte Fans.