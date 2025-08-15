PLAVE startet erste Asien-Tour in Seoul

ⓒ VLAST

Die virtuelle Idolgruppe PLAVE startet ihre erste Asien-Tour seit ihrem Debüt. Wie das Management Blast bekannt gab, finden die Auftaktkonzerte vom 15. bis 17. August im KSPO Dome im Olympiapark Seoul statt. Unter dem Titel „2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap in Seoul“ wurde seit dem 10. August auf den offiziellen sozialen Medien eine Serie von Nahaufnahme-Postern der Mitglieder veröffentlicht, um die Vorfreude der Fans zu steigern. Das Tourkonzept „Gravitation“ spiegelt sich in einer dunklen Kulisse mit Sternen und Diamantmotiven wider.





PLAVE ist die erste virtuelle Idolgruppe, die im KSPO Dome auftritt. Geplant sind eine energiegeladene Performance, eine Setlist, die das fiktive Universum der Gruppe widerspiegelt, sowie exklusive Bühnengestaltungen. Bei der Vorbestellung für Fanclub-Mitglieder im Juni warteten zeitweise rund 30.000 Personen, alle Vorstellungen waren ausverkauft.





Das Abschlusskonzert am 17. August wird live in Kinos in ganz Südkorea sowie in Städten wie Tokio, Taipeh, Singapur, Bangkok, Hongkong, Kuala Lumpur und Jakarta übertragen. Die Tour führt nach dem Start in Seoul weiter nach Taipeh, Hongkong, Jakarta, Bangkok und Tokio.