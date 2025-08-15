CORTIS sorgt vor Debüt für weltweite Aufmerksamkeit

ⓒ Big Hit Music

Die neue Boygroup CORTIS unter dem Label BigHit Music sorgt vor ihrem offiziellen Debüt für großes Aufsehen in den sozialen Medien. Das fünfköpfige Team bestehend aus Martin, James, Juhun, Sunghyun und Gunho erreichte am 13. August um 17 Uhr die Marke von einer Million TikTok-Followern. Dies gelang nur sechs Tage nach der Kontoeröffnung. Bereits in den ersten drei Tagen stieg die Zahl der Follower deutlich, obwohl die Gesichter der Mitglieder zunächst nicht gezeigt wurden.





Ein besonderer Schub kam mit der Veröffentlichung des Musikvideos und eines Performancefilms zum Introtrack „GO!“ ihres Debütalbums am 11. und 12. August. Innerhalb von drei Tagen wuchs die Zahl der Follower von 400.000 auf über eine Million. Der Account verzeichnete am 14. August mittags bereits 12,4 Millionen Likes, die aus aller Welt stammen.





CORTIS setzt vor dem Debüt am 18. August mit dem Song „What You Want“ gezielt auf kurze Videos, darunter Tanz-Challenges und Einblicke in die kreative Arbeit der Mitglieder. Das Musikvideo zu „GO!“ platzierte sich in den „Top 30“ der YouTube-Trends in elf Ländern, darunter Korea, die USA und Großbritannien.