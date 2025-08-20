H.O.T. kehrt als komplette Gruppe auf die Bühne zurück

ⓒ YONHAP News

Die legendäre K-Pop-Gruppe H.O.T. wird erstmals seit sechs Jahren wieder vollständig gemeinsam auftreten. Wie Hanteo Global, Veranstalter des Hanteo Music Festival, bekanntgab, sind alle Mitglieder am 23. August in der Nachrichtensendung „JTBC Newsroom“ zu sehen. Dort sprechen sie über die Gründe für ihr Comeback, ihre Gefühle nach der langen Pause sowie die Vorbereitungen für die anstehenden Auftritte.





H.O.T. wird beim Festival am 6. und 7. September im Seoul World Cup Stadium als Headliner auftreten. Geplant sind Shows von jeweils über einer Stunde mit mehr als 13 Songs, darunter auch Soloauftritte. Damit verspricht das Event nahezu den Charakter eines eigenständigen Konzerts.





Das Hanteo Music Festival findet in diesem Jahr erstmals statt und bringt Künstlerinnen und Künstler von der ersten bis zur fünften K-Pop-Generation auf einer Bühne zusammen. Neben H.O.T. treten unter anderem auch 2AM, Mamamoo-Solar und Kiss of Life am 6. September sowie SHINee Onew, Oh My Girl, Ateez und TripleS am 7. September auf.