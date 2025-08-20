Daesung von BIGBANG feiert 19-jähriges Jubiläum mit Fans und neuer Asientour

ⓒ RND Company

Daesung, Mitglied der K-Pop-Gruppe BIGBANG, begeht das 19-jährige Jubiläum der Gruppe mit besonderen Projekten für seine Fans. Über seinen offiziellen YouTube-Kanal startet er eine neue Serie mit dem Titel „Daesung Bang-ga“, die sich an klassischen Radiosendungen orientiert und den Schwerpunkt auf Geschichten, Fanbeiträge und einen direkten Austausch legt. Ziel ist es, eine persönliche Verbindung zwischen Künstler und Publikum herzustellen und Erinnerungen aus Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verknüpfen.





Darüber hinaus veröffentlicht er auf seinem zweiten Kanal „Zip Daesung“ ein spezielles Format, bei dem auch die übrigen BIGBANG-Mitglieder gemeinsam auftreten. Die Nachricht über dieses Wiedersehen hat bereits große Aufmerksamkeit auf sich gezogen.





Parallel dazu läuft Daesungs Asientournee „D’s WAVE“, die in Seoul begann und ihn bereits nach Ho-Chi-Minh-Stadt, Kuala Lumpur, Taipeh, Hongkong, Kobe, Singapur und Sydney führte. Weitere Stationen sind unter anderem Macau, Yokohama und Kaohsiung. Damit zeigt der Künstler, dass er neben seinen Online-Projekten auch live eine enge Bindung zu seinen internationalen Fans pflegt.