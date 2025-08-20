Zum Menü Zum Inhalt

Joy von Red Velvet feiert mit erstem Mini-Album erfolgreichen Start als Solokünstlerin

2025-08-20

Unterwegs mit Musik

ⓒ SM Entertainment
Joy von Red Velvet gelingt erfolgreiches Solodebüt (레드벨벳 조이, 성공적인 솔로 데뷔)
Joy von Red Velvet hat mit ihrem ersten Mini-Album ein erfolgreiches Solocomeback hingelegt. Die am 18. August veröffentlichte Produktion „From JOY, with Love“ erreichte sofort Platz eins der Hanteo-Tagescharts und platzierte sämtliche Titel, einschließlich des Songs „Love Splash!“, in den Melon HOT100. 

Auch international stieß das Album auf positive Resonanz. In den iTunes Top Album Charts konnte es sich in 20 Ländern, darunter Italien, Mexiko, Brasilien, Hongkong und Singapur, unter den besten zehn platzieren. Das Musikvideo zu „Love Splash!“ zeigt eine sommerliche Strandszene und unterstreicht den leichten, jugendlichen Charakter des Songs.

Mit diesen Erfolgen baut Joy ihre Rolle als Solokünstlerin weiter aus und erreicht ein breites Publikum in Korea und weltweit.
