god kündigt Jahresendkonzerte in Seoul und Busan an

Die langjährig erfolgreiche Gruppe god wird auch in diesem Jahr zum Jahresende mit ihren Fans zusammenkommen. Wie die Produktionsfirma Gemstone E&M mitteilte, steht fest, dass die Gruppe 2025 erneut ein komplettes Konzert in voller Besetzung gibt. Die Auftritte finden in Seoul und Busan statt und setzen eine Tradition fort, die 2022 mit dem Jubiläumskonzert „god [ON]“ begann und seither jedes Jahr fortgeführt wurde.





Mit dieser Kontinuität hat god eindrucksvoll bewiesen, dass ihre Popularität Generationen verbindet. Ihre Shows zeichnen sich durch starke Live-Auftritte, eingespielte Teamarbeit und immer neue Inszenierungen aus, die sowohl musikalisch als auch visuell hohe Ansprüche erfüllen. Jedes Konzert ist geprägt von einer Mischung aus gemeinsamen Momenten und der individuellen Ausstrahlung der Mitglieder, was die Gruppe seit fast drei Jahrzehnten zu einer festen Größe im koreanischen Musikgeschäft macht.





Besonders im vergangenen Jahr, als das 25-jährige Jubiläum mit dem Konzert „CHAPTER 0“ gefeiert wurde, sorgte god für Schlagzeilen. Die Mitglieder Son Ho Young und Kim Tae Woo übernahmen erstmals die künstlerische Leitung und präsentierten eine spektakuläre 360-Grad-Bühne im KSPO Dome. Auch diesmal erwartet die Fans ein ausverkauftes Konzert und ein unterhaltsames Programm. Weitere Details sollen in den kommenden Wochen über die offiziellen Kanäle bekanntgegeben werden.