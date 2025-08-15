Zum Menü Zum Inhalt

Hwang Sok-yong: Die Geschichte des Herrn Han

#KBS-Buchtipp l 2025-08-14

Kreuz und Quer durch Korea

ⓒ dtv Verlag

Anfang der 1970er Jahre in einem südkoreanischen Mehrfamilienhaus. Unter den Bewohnern lebt ein alter, wortkarger Mann, der oft betrunken ist. Die anderen wollen nicht viel mit ihm zu tun haben. Erst allmählich wird klar, dass es sich bei ihm um Han Yongdok handelt, einen ehemaligen Arzt aus dem Norden. In Rückblenden erzählt der Roman nun von Han Yongdoks Vergangenheit: Eine Geschichte über die Tragödie der Teilung und ein stilles, eindrucksvolles Plädoyer für Mitgefühl und Menschlichkeit. 
