Die gewöhnlichen Momente im Leben und der Musikgelehrte Park Yeon

Das Pseudonym des Dichters Seo Geo-jeong서거정, der in der Joseon-Ära lebte, lautete Sagajeong사가정: Ein Pavillon mit vier schönen Dingen. Für Seo Geo-jeong waren dies die Pflaumenblüte, der Bambus, die Lotusblume und die Wein-Rose. Eines dieser vier Dinge, die Lotusblume, taucht in dem folgenden Gedicht von Seo Geo-jeong auf:





Die Schatten meiner Füße reichen weit in den Raum, und der Duft des Lotus strömt unentwegt hinein.

Ich erwache allein aus dem Schlaf und höre Regen auf die Blätter des Blauglockenbaumes fallen.





Dieses Gedicht wurde wohl geschrieben, als der Dichter an einem entspannten Sommernachmittag von seinem Mittagsschlaf erwachte. Er befand sich offensichtlich in einem Pavillon neben einem Teich, der voller Lotusblumen war, und erwachte vom Geräusch der fallenden Regentropfen. Die konfuzianischen Gelehrten fanden Schönheit oft auch in den gewöhnlichsten Momenten des Lebens, wie zum Beispiel dem Erwachen nach einem Mittagsschlaf





Diese Woche möchten wir Ihnen Park Yeon박연 vorstellen. Park Yeon war ein Musikgelehrter der Joseon-Ära, der König Sejong세종 bei der Etablierung der Musik von Joseon half, einer der großen Errungenschaften des Königs. König Sejong hatte großes musikalisches Talent und komponierte mehrere Stücke, die bis heute gespielt werden. Insbesondere aber galt in der damaligen Zeit Musik als ein politisches Mittel, um über das Volk zu herrschen. Der König war überzeugt, dass es für Joseon wichtig war, seine eigene Musik zu haben, und dass dies zum Wohlergehen seines Volkes beitragen würde.





Als Teil des Plans von König Sejong, die Musik von Joseon neu aufzustellen, leitete Park Yeon ein Projekt zur Standardisierung der Zwölftonleiter. Deren wichtigster Ton war Hwangjong황종. Nach verschiedenen Experimenten gelang es ihm, eine Tonflöte namens Hwangjong Yulgwan황종율관 zu entwickeln, die einen perfekten Hwangjong-Ton hervorbrachte. Damit konnte man nun andere Instrumente stimmen. Park Yeon war zudem dafür zuständig, aus China importierte Instrumente an die Musik von Joseon anzupassen. Dazu zählte zum Beispiel ein Perkussionsinstrument namens Pyeongyeong편경, das auf einem chinesischen Instrument beruht und aus einem Satz L-förmiger Klangsteine besteht. Park Yeon trug also maßgeblich dazu bei, unter König Sejongs Regentschaft die Musik von Joseon gut aufzustellen. Für diese Verdienste wird er als einer der drei Väter der koreanischen Musik betrachtet, gemeinsam mit Wang San-ak왕산악, dem Erschaffer der Geomungo, und Ureuk우륵, dem Meister der Gayageum.

Zu den Musikstücken, die König Sejong schrieb, zählte auch die Musik der Ahnenriten des Jongmyo-Schreins. Mit diesen Riten wird auch heute noch den Königen und Königinnen der Joseon-Ära gedacht, und ihre Musik und ihre Tänze sind Teil des Immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO.





„Yukjabaegi“ bezieht sich auf ein weitverbreitetes Volkslied aus der Jeolla-Region im Südwesten Koreas. Der Titel kommt daher, dass das Lied zu einem Takt mit sechs Schlägen gesungen wird. Sein Text kann vom Sänger oder der Sängerin flexibel angepasst werden, aber üblicherweise geht es um den Schmerz, sich von einer geliebten Person trennen zu müssen. Das „Yukabaegi“ von der Meistersängerin Kim Su-yeon vergleicht die Trennung eines Paares mit einem Pfeil, der davonfliegt, und das Weinen des verlassenen Partners mit dem Klang der Daegeum대금. Ein weiteres typisches Merkmal von „Yukjabaegi“ ist, dass die letzte Zeile immer auf „gu구“ oder „he헤“endet.





