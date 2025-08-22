Kwon Eunbi kündigt erstes Solokonzert in Macau an

ⓒ woollim Entertainment

Die Sängerin Kwon Eunbi wird im Oktober ihr erstes Solo-Konzert in Macau geben. Wie ihre Agentur Woollim Entertainment mitteilte, findet die Show unter dem Titel „The Red“ am 25. Oktober in der G Box im Galaxy Macau statt.





Mit dem Konzert kehrt Kwon Eunbi nach rund zweieinhalb Jahren wieder nach Macau zurück, wo sie 2023 erstmals ein Fanmeeting abgehalten hatte. „The Red“ markiert zugleich ihr erstes Solo-Konzert seit fast zwei Jahren. Zuvor hatte die Künstlerin 2023 mit der Show „Queen“ ihre erste eigene Konzertreihe präsentiert.





Bevor es nach Macau geht, startet Kwon Eunbi die Tour am 23. und 24. August in Seoul im Auditorium der Yonsei-Universität. Am 20. September wird sie außerdem in Taipeh auftreten. Fans dürfen sich auf energiegeladene Live-Auftritte und eindrucksvolle Performances freuen, mit denen die Sängerin ihre Bühnenpräsenz weiter festigen möchte.





Das Konzert in Macau gilt als besonderes Highlight, da die Sängerin damit erneut den engen Kontakt zu ihren internationalen Anhängern sucht.