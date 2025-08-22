Stray Kids feiern Comeback mit neuem Album „Karma

ⓒ JYP Entertainment

Die Gruppe Stray Kids veröffentlicht am 22. August ihr viertes Studioalbum „Karma“ und feiert damit offiziell ihr Comeback. Das Album enthält insgesamt elf Titel, an denen die Mitglieder wie gewohnt selbst mitgewirkt haben. Seit dem Debüt gilt Stray Kids als Team, das seine Musik selbst produziert, und bleibt diesem Anspruch auch in der neuen Produktion treu. Thematisch setzt sich das Werk mit inneren Konflikten und äußeren Herausforderungen auseinander, zugleich betont es den eigenen Weg und die Beständigkeit der Gruppe.





Der Titelsong „Ceremony“ verbindet kraftvolle Trap-Elemente mit rhythmischem Funk und transportiert die Botschaft, Rückschläge zu überwinden und Erfolge gebührend zu feiern. Nach ihrer erfolgreichen Welttournee, mit der zahlreiche Rekorde aufgestellt wurden, wecken Stray Kids mit dieser Veröffentlichung erneut hohe Erwartungen bei Fans auf der ganzen Welt.





Bereits am Vortag konnten die acht Mitglieder der Gruppe einen bedeutenden Erfolg verbuchen. Bei den „K-World Dream Awards 2025“ in Seoul erhielten sie den Hauptpreis als „Best Artist“ und gingen zudem in drei weiteren Kategorien als Gewinner hervor. Mit energiegeladenen Auftritten und starker Bühnenpräsenz unterstrichen Stray Kids dabei einmal mehr ihren Ruf als eine der führenden Performance-Gruppen im K-Pop.