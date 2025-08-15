Content-Creator für Reisen und Alltag in Südkorea, Antje Hansow

Heute zu Gast haben wir Antje, einer deutschen Influencerin, die unter dem Namen @nextstopkorea auf Instagram über ihr Leben in Seoul und ihre Reisen durch Korea berichtet. Seit mehreren Jahren lebt sie in der koreanischen Hauptstadt und teilt mit ihrer stetig wachsenden Community Eindrücke vom Alltag, kulturelle Besonderheiten und Tipps für Reisen, die über die typischen Reiseführer-Tipps hinausgehen.





Wir möchten mit ihr darüber sprechen, wie sie nach Korea gekommen ist, was sie zur Content-Erstellung motiviert hat, wie sie ihre Inhalte plant und produziert und welche Orte in Korea sie besonders empfiehlt.