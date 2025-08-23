„Friends“ von V erreicht bei Spotify 530 Millionen Abrufe

ⓒ Big Hit Music

Die Digital-Single von V, Mitglied von BTS, hat bei der Musikplattform Spotify 530 Millionen Streamingabrufe erreicht. Die zarte Melodie und der witzige Liedtext gepaart mit der tiefen und gefühlvollen Stimme des Künstlers haben das Publikum gleich überzeugt.

V hat das Lied während seines Wehrdienstes am 15. März 2024 veröffentlicht und kam damit gleich auf Platz 65 von Hot 100 von Billboard und Platz 3 von Billboard Global (Excl US) sowie Platz fünf in den Global 200.

Auch in Großbritannien war das Lied beliebt, es kam auf Platz 13 der UK Official Charts und Platz drei von Official Big Top 40.

Das Lied „Friends” wurde sogar als Hintergrundmusik der dritten Staffel der beliebten US-Serie „The Summer I Turned Pretty“ ausgewählt.

Außerdem wurde bekannt, dass V am 25. August beim Baseballspiel Los Angeles Dodgers den ersten Ball werfen wird. Das Team LA Dodgers stellte am 17. August auf X die Frage, ob die Army bereit sei, V vor dem Baseballspiel zu sehen. Gleich darauf reagierten die Fans schnell und wollten sich Tickets kaufen, so dass die Seite für eine Weile lahmgelegt wurde.