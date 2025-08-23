Stray Kids, IVE, Lim Young Woong, Song Gain – Mehrere Stars kündigen Rückkehr an

ⓒ JYP Entertainment, STARSHIP Entertainment, Mulgogimusic, JG STAR Entertainment

Der Sommer ist noch nicht vorbei, noch vor dem Jahreszeitenwechsel wollen eine Reihe von Topstars in die Musikwelt zurückkehren.

Zuerst werden Stray Kids am 22. August ein neues Album herausbringen. Es ist ihr viertes reguläres Album und das erste seit zwei Jahren. Es wurden bereits einige Teaser-Videos veröffentlicht und die Fans sind schon sehr gespannt.

Stray Kids haben sechs Alben in Folge auf Platz eins von Billboard 200 gebracht. Im letzten Monat haben die Jungs als erste asiatische Gruppe in Frankfurt auf der Bühne im Deutsche Bank Park gestanden. Es kamen 44.000 Fans.

IVE will am 25. August ihr viertes Minialbum mit dem Titel „IVE Secret“ auf den Markt bringen. Sechs Lieder werden es sein und die Sängerinnen haben bereits angekündigt, dass sie sich geändert haben. IVE sind ebenfalls international beliebt. Im letzten Monat haben sie ein Album für den japanischen Markt herausgegeben und sind damit auf den Spitzenplatz verschiedener japanischer Charts gekommen. Auch ihr Auftritt in Berlin beim Lollapalooza Festival sorgte für großes Aufsehen.

Sänger der Trotmusik haben ebenfalls neue Alben angekündigt. Lim Young Woong wird am 29. August sein zweites reguläres Album veröffentlichen. Lim gilt als großer Star. Gleich nach der Albumveröffentlichung will er auf Konzerttournee gehen.

Song Gain ist ebenfalls eine beliebte Sängerin. Am 27. August will sie das Lied „Mambo der Liebe“ veröffentlichen. Das Lied hat einen Mambo-Rhythmus und passend dazu gibt es originellen Trot-Gesang.