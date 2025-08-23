BOYNEXTDOOR trat in Grammy Museum auf

ⓒ KOZ Entertainment

Die Gruppe BOYNEXTDOOR ist am 14. August im Grammy Museum aufgetreten und hat so ein weiteres Mal die Herzen der Fans erobert. An dem Tag haben sie nicht nur Lieder gesungen, sondern auch ein Fantreffen veranstaltet und Interviews gegeben. Sie sagten im Interview, dass sie mit ihrer Musik immer Trost spenden wollten. Zu den neuesten Alben meinten sie, dass sie verschiedene Musikstile ausprobiert hätten.

Bei dieser Veranstaltung sangen die Jungs ihre Lieder „If I say, I Love You“ und „I Feel Good“. Das Publikum sang die koreanischen Verse von „I Feel Good“ lauthals mit, beim Lied „If I say, I Love You“ sangen die Anwesenden das Lied einfach von Anfang bis Ende mit.

In der Show „Global Spin Live” von Grammy Museum werden Künstler genauestens vorgestellt und die Künstler musizieren auch selbst. Die Aufzeichnungen der Veranstaltung werden später auf dem offiziellen You Tube-Kanal von Grammy Museum gezeigt.

BOYNEXTDOOR haben am 18. August in Japan ihre zweite Single herausgegeben. Die dortigen Fans sind bereits sehr angetan von „Count To Love“.