aespa begeistert bei Summer Sonic 2025

ⓒ SM Entertainment

Die koreanische Girlgroup aespa hat beim Summer Sonic 2025 noch einmal ihre Klasse unter Beweis gestellt.

Am 17. August standen die Sängerinnen in Tokio beim größten Musikfestival Japans Summer Sonic 2025 auf der Bühne. Die Sängerinnen begannen ihren Auftritt mit den Songs „Supernova“, „Next Level“, „Armageddon“ und „Whiplash“. Als die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht hatte, wurden weitere Songs wie „Hot Mess“, „Zoom Zoom“, insgesamt waren es neun Songs, zum Besten gegeben.

Am 4. Oktober wollen aespa eine Konzerttournee durch vier japanische Städte beginnen. Sie werden in diesen vier Orten zehn Mal auf der Bühne stehen.

Aber die koreanischen Fans brauchen nicht traurig zu sein, denn vor der Japan-Tour werden die Girls vom 29. bis 31. August in Seoul auftreten und das Publikum mit ihren größten Hits begeistern.