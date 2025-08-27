fromis_9 starten erste Welttournee

ⓒ ASND

Die südkoreanische Girlgroup fromis_9 hat ihre erste Welttournee begonnen. Den Auftakt machte die Gruppe am 26. August in New York. Unter dem Titel „2025 fromis_9 World Tour NOW TOMORROW“ führt sie ihr Weg bis zum 8. September durch mehrere Städte in den USA, darunter Washington D.C., Chicago, Phoenix, Los Angeles, Oakland und Seattle.





Im Anschluss daran setzt die Band ihre Reise in Asien fort. Zwischen dem 23. September und dem 24. Oktober sind Konzerte in Tokio, Taipeh und Hongkong geplant. Insgesamt tritt die Gruppe in vier Ländern und zehn Städten auf und trifft dort auf ihre internationale Fangemeinde, die sich „flover“ nennt.





Zuvor hatten fromis_9 bereits in Seoul drei Tage lang vor ausverkauftem Haus in der Jangchung Aerna gespielt. Die Konzerte in der südkoreanischen Hauptstadt umfassten nicht nur bekannte Hits, sondern auch Solo-Cover, die große Aufmerksamkeit erregten.





Im Juni veröffentlichte die Gruppe ihr sechstes Mini-Album „From Our 20’s“. Der Song „Like You Better“ hielt sich drei Wochen in den oberen Rängen der Melon-Charts und erreichte auch Platz eins der Bugs-Charts. Zudem sicherten sich fromis_9 im Juli einen Sieg bei der Musiksendung „Music Bank“.