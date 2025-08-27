Apple TV+ startet globale Musikshow „KPOPPED“

ⓒ Apple TV+

Am 29. August feiert die neue Musikshow „KPOPPED“ weltweit auf Apple TV+ Premiere. Die Serie wurde von CJ ENM in Kooperation mit Eureka Productions produziert und bringt K-Pop-Künstler mit internationalen Popstars zusammen. In acht Episoden treten die Teams gegeneinander an, indem sie jeweils die größten Hits des anderen neu interpretieren. Die Performances werden in Seoul aufgeführt, wobei das Publikum vor Ort über die Sieger entscheidet. Den Abschluss jeder Folge bildet ein Auftritt einer K-Pop-Gruppe.





Zu den teilnehmenden Künstlern zählen Psy, Megan Thee Stallion, ITZY, Kep1er, ATEEZ, STAYC, Kiss of Life, BlackSwan und weitere bekannte Acts. Auch internationale Stars wie Patti LaBelle, Spice-Girls-Mitglieder Melanie B und Emma Bunton, Vanilla Ice, Kesha, Eve, J Balvin, Kylie Minogue, TLC, Boy George, Jess Glynne, Ava Max und Boyz II Men sind vertreten. Sie bringen Klassiker wie „Wannabe“, „Savage“, „Ice Ice Baby“ oder „Lady Marmalade“ in neuen Versionen auf die Bühne.





Zu den ausführenden Produzenten gehören unter anderem Lionel Richie, Miky Lee von CJ ENM sowie Moira Ross. Alle Folgen sind ab dem 29. August auch über TVING abrufbar.