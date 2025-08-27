BOYNEXTDOOR erzielen Rekord mit japanischer Single

ⓒ KOZ Entertainment

Die K-Pop-Gruppe BOYNEXTDOOR hat mit ihrer zweiten japanischen Single einen neuen Meilenstein erreicht. Laut den am 26. August veröffentlichten Zahlen von Oricon verkaufte sich „BOYLIFE“ in der ersten Woche rund 346.000 Mal und sicherte sich damit Platz eins der wöchentlichen Single-Rankings im Zeitraum vom 18. bis 24. August.





Damit übertrifft die Gruppe, bestehend aus Sungho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Leehan und Woonhak, ihre bisherige Bestmarke deutlich. Ihre Debütsingle „AND,“ aus dem Juli 2023 hatte in der ersten Woche knapp 187.000 Verkäufe erzielt. Besonders bemerkenswert ist, dass BOYNEXTDOOR in diesem Jahr die einzige internationale Gruppe in Japan sind, die mit einer Veröffentlichung über 300.000 Verkäufe in der Startwoche verbuchen konnten.





Parallel zum Charterfolg setzt die Band ihre Promotion in Japan fort. Am 1. September tritt sie in der TBS-Sendung „CDTV LIVE! LIVE!“ auf. Zudem ist BOYNEXTDOOR im September als „Pickup Artist“ in der Musikshow „M:ZINE“ von TV Asahi zu sehen, wo ihnen über drei Wochen hinweg eine eigene Sonderrubrik gewidmet wird.