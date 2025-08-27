aespa kündigen neues Mini-Album „Rich Man“ an

ⓒ SM Entertainment

Die K-Pop-Gruppe aespa veröffentlicht am 5. September ihr sechstes Mini-Album mit dem Titel „Rich Man“. Das Album umfasst sechs Titel und deckt ein breites musikalisches Spektrum ab, darunter Hip-Hop, atmosphärischen R&B, gefühlvolle Mid-Tempo-Stücke und Pop.





Das Lied„Rich Man“ zeichnet sich durch markante elektronische Gitarrenklänge aus, die dem Song einen rockigen Charakter verleihen. Nach Angaben des Managements steht das Album unter dem Motto „I am enough as I am. I am a Rich Man“. Entsprechend transportieren die Texte eine Botschaft von Selbstvertrauen und Selbstliebe, mit der aespa ihre charakteristische Mischung aus Stärke und Eigenständigkeit unterstreichen möchte.





Noch vor der Veröffentlichung des Albums tritt die Gruppe drei Tage in Folge in Seoul auf. Vom 29. bis 31. August findet im KSPO Dome im Olympiapark ihr drittes Solokonzert „2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE“ statt. Damit bereitet aespa den Fans den Weg für die neue Musik und präsentiert sich mit einer erweiterten künstlerischen Bandbreite.