Kim Yo-jong: Nordkoreas wichtigstes außenpolitisches Sprachrohr

Eine der am häufigsten erwähnten Persönlichkeiten Nordkoreas ist Kim Yo-jong, die jüngere Schwester des nordkoreanischen Anführers Kim Jong-un und stellvertretende Abteilungsleiterin des Zentralkomitees der Arbeiterpartei. Sie hat sich fest im Zentrum der Macht etabliert und tritt regelmäßig an der Seite ihres Bruders auf. Seit 2020 gibt sie Erklärungen unter ihrem eigenen Namen ab, ein deutliches Zeichen für ihren hohen Status innerhalb des Regimes. Wie wichtig und gefestigt ist ihre Rolle als Sprachrohr von Botschaften Nordkoreas an die Außenwelt?





Über den Einfluss von Kim Yo-jong sprechen wir heute mit mit Lee Young-jong, dem Direktor des Zentrums für Nordkorea-Studien am Koreanischen Forschungsinstitut für nationale Strategie (Korea Research Institute for National Strategy).





Am 28. Juli, 55 Tage nach dem Amtsantritt der Regierung Lee Jae-myung in Südkorea am 4. Juni, gab Nordkorea seine erste offizielle Stellungnahme zur neuen südkoreanischen Regierung in einer Erklärung von Kim Yo-jong bekannt.





Die Erklärung wurde am 28. Juli über die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht und trägt den Titel „Die Nord-Süd-Beziehungen haben das Konzept der Verwandtschaft vollständig hinter sich gelassen“. Dies spiegelt die Behauptung von Machthaber Kim Jong-un wider, dass Nord- und Südkorea zwei getrennte Länder in feindlichen Beziehungen seien und Südkorea sogar der Hauptfeind des Nordens sei. Dies ist eine deutliche Abkehr von der bisherigen Haltung Pjöngjangs über eine gemeinsame ethnische Zugehörigkeit beider Koreas. Die Erklärung von Kim Yo-jong scheint ein präventiver Schritt zu sein, um jeden möglichen Dialog zu blockieren.





Nach Kims Erklärung ergriff die Regierung von Lee Jae-myung verschiedene versöhnliche Maßnahmen, darunter die Entfernung von Lautsprechern entlang der innerkoreanischen Grenze. Kim wehrte diese Annäherungsversuche jedoch ab und erklärte, sie seien nicht einmal eine Überlegung wert. Damit errichtete sie im Grunde genommen eine Barriere für jede weitere Interaktion.





In der Regel benötigt Nordkorea 30 bis 50 Tage, um offiziell auf die Nordkorea-Politik einer neuen südkoreanischen Regierung zu reagieren. Die erste Botschaft an die Regierung von Lee Jae-myung war auffallend negativ. Am 14. August veröffentlichte Kim Yo-jong eine weitere Erklärung, in der sie behauptete, Nordkorea habe niemals die Lautsprecher an der Grenze entfernt. Am 20. August erklärte sie dann, Südkorea könne kein diplomatischer Partner sein, und erwähnte dabei direkt Präsident Lee Jae-myung namentlich. Allerdings fehlte in dieser Botschaft die für frühere Mitteilungen an Südkorea typische provokative Sprache, was auf eine bewusste Mäßigung des Tons hindeutet.





Kim Yo-jong wird zwar oft als Nordkoreas wichtigste Vertreterin für südkoreanische Angelegenheiten angesehen, doch ihre Rolle geht darüber hinaus, da sie auch als Kommunikationskanal zu den USA fungiert. Am 29. Juli veröffentlichte Kim Yo-jong eine Erklärung mit dem Titel „Der Kontakt zwischen Nordkorea und den USA ist lediglich eine amerikanische Hoffnung“. Die versteckte Bedeutung dieser Erklärung scheint jedoch eine andere zu sein.





Ein Teil ihrer Erklärung lässt Raum für den Dialog. Interessanterweise betonte Kim Yo-jong, dass die persönlichen Beziehungen zwischen Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump nicht schlecht seien. Möglicherweise hat Nordkorea insgeheim Bedenken, dass es eine Gelegenheit zum Dialog verpassen könnte, wenn es die USA weiterhin nur verurteilt. Das Regime ist zweifellos davon überzeugt, dass es diese Gelegenheit nutzen sollte.





Darüber hinaus könnte Trump, falls er den Friedensnobelpreis wirklich anstrebt, durchaus der Meinung sein, dass die Herbeiführung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel neben den Friedensbemühungen im Nahen Osten und in der Ukraine ihm diese prestigeträchtige Trophäe praktisch garantieren würde. Daher würde er wahrscheinlich erhebliche diplomatische Anstrengungen unternehmen, und die nordkoreanische Führung wird diesen Aspekt wahrscheinlich bei der Ausarbeitung einer Strategie berücksichtigen.





Nordkorea hat jüngst engere Beziehungen zu Russland geknüpft. Doch US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA angedeutet und dabei seine persönlichen Beziehungen zu Kim Jong-un hervorgehoben. Vor diesem Hintergrund können die Äußerungen von Kim Yo-jong als Ausdruck des Vertrauens in ein für Nordkorea günstiges diplomatisches Umfeld interpretiert werden. Ihre Anerkennung der nicht allzu schlechten persönlichen Beziehungen zwischen den Anführern Nordkoreas und der USA deutet darauf hin, dass bilaterale Gespräche fortgesetzt werden könnten, wenn die USA Nordkorea als Atommacht anerkennen. Zweifellos fungiert Kim Yo-jong als Sprecherin des nordkoreanischen Führers. Allerdings hat sich etwas an ihrem öffentlichen Auftritt geändert.





Kim Yo-jong trat erstmals im Dezember 2011 öffentlich in Erscheinung, als ihr Vater Kim Jong-il starb. Sie stand hinter ihrem Bruder Kim Jong-un, der als Hauptperson bei der Trauerzeremonie fungierte. Danach begleitete sie ihren Bruder zu zahlreichen Veranstaltungen und Inspektionen. Im Jahr 2016 wurde sie Mitglied des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, das für wichtige politische Entscheidungen zuständig ist. Im folgenden Jahr wurde sie offiziell zum stellvertretenden Mitglied des Politbüros der Arbeiterpartei ernannt.





Laut dem vom südkoreanischen Vereinigungsministerium veröffentlichten „Verzeichnis nordkoreanischer Schlüsselpersonen“ wurde Kim Yo-jong 1988 geboren. Ihr Eintritt in das Politbüro, dessen Mitglieder meist über 60 Jahre alt sind, war in der Geschichte der Arbeiterpartei unkonventionell und beispiellos.





Zu einem bestimmten Zeitpunkt galt Kim Yo-jong als so einflussreich, dass es ein Sprichwort gab: „Alle Wege führen zu Genossin Yo-jong.“ Obwohl sie nur im Rang einer Vizevorsitzenden ist, übt sie erheblichen Einfluss aus und etablierte sich damit als Schwergewicht innerhalb der Führung. Ihr Aufstieg in die Prominenz stand zweifellos im Zusammenhang mit dem Einfluss ihres Bruders. Man geht davon aus, dass sie als Mitglied der sogenannten „Baekdu-Blutlinie” bereitstehen würde, um das nordkoreanische Regime anzuführen, falls es zu Problemen mit ihrem Bruder kommen sollte.





Kim Yo-jong und ihr älterer Bruder Kim Jong-un besuchten Ende der 1990er Jahre im schweizerischen Bern die Schule. Sie hat ein tiefes Vertrauensverhältnis zu ihrem Bruder, und nach dessen Machtübernahme stieg sie schnell in der politischen Hierarchie auf. Im Februar 2018 besuchte Kim Yo-jong als Mitglied der hochrangigen nordkoreanischen Delegation bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang das südkoreanische Präsidentenamt Cheong Wa Dae. Während dieses Besuchs überreichte sie persönlich einen Brief ihres Bruders an den damaligen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und machte damit auf sich aufmerksam. Sie war auch für das Protokoll beim innerkoreanischen Gipfeltreffen und der Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA zuständig. Bei Kim Jong-uns Reise nach Vietnam zum zweiten Gipfeltreffen mit den USA im Jahr 2019 erregte das Bild, wie sie ihrem Bruder während seiner Rauchpause mit einem Aschenbecher zur Seite stand, die Aufmerksamkeit der ausländischen Medien.





Als Blutsverwandte des nordkoreanischen Führers wurde sie als einflussreiche Person im Hintergrund bezeichnet, die ihn in allen staatlichen Angelegenheiten eng unterstützt. Mit ihrer ersten Erklärung im eigenen Namen im März 2020 baute sie ihre politische Rolle weiter aus. Als das südkoreanische Präsidialamt sein Bedauern über die Raketenstarts Nordkoreas zum Ausdruck brachte, kritisierte sie dies scharf als „törichte und absurde Behauptung”. Ihre typische Art der Verwendung scharfer Formulierungen verdeutlicht ebenfalls ihren außergewöhnlichen Status.





Sie hat gelegentlich Erklärungen veröffentlicht, in denen sie Südkorea mit extrem harter Rhetorik und emotional aufgeladenen Ausdrücken attackierte, die eher wie private Tagebucheinträge wirken, in denen man seiner Frustration freien Lauf lässt. Nordkorea hat oft Feindseligkeit gegenüber dem Süden zum Ausdruck gebracht. Allerdings sind die staatlichen Medien selbst bei den aggressivsten Verurteilungen nicht so weit gegangen, starke Schimpfwörter oder explizit beleidigende Sprache zu verwenden. Dies könnte auf das Fehlen eines internen Systems zur Kontrolle der Äußerungen von Kim Yo-jong hindeuten. Selbst wenn sie Erklärungen mit beleidigenden Bemerkungen verfasst, wagt es keiner, ihr vorzuschlagen, ihren Ton zu mäßigen.





Die Äußerungen von Kim Yo-jong zeichnen sich meist durch eine sehr emotionale Rhetorik und unverblümte, direkte Kritik aus. Kims scharfe Äußerungen sind wahrscheinlich auf ihre herausragende politische Stellung zurückzuführen, die über ihren offiziellen Titel als stellvertretende Abteilungsleiterin der Arbeiterpartei weit hinausgeht.





Damit bringt sie tatsächlich die offizielle Haltung Nordkoreas zu Fragen in den innerkoreanischen Beziehungen und den diplomatischen Beziehungen zu den USA zum Ausdruck, wie beispielsweise die Erklärung zum Ende des Koreakriegs. Dies lässt darauf schließen, dass ihr Entscheidungsbefugnisse in Bezug auf die Politik gegenüber Südkorea und den USA übertragen wurden. Die Position von Kim Yo-jong als zweitmächtigste Person in Nordkorea scheint sich jedoch mit dem Auftauchen von Kim Jong-uns Tochter Ju-ae zu verändern.





Mit dem Auftreten von Kim Yo-jongs Nichte Kim Ju-ae im Herbst 2022 hat sich die Machtverteilung innerhalb Nordkoreas ziemlich verändert. Wir können nun beobachten, wie Kim Yo-jong allmählich an den Rand gedrängt wird, während ihr Bruder seine eigene Tochter als potenzielle Nachfolgerin positioniert. Diese Verschiebung ist in jüngsten öffentlichen Auftritten deutlich zu erkennen, in denen Kim im Hintergrund steht, während ihre Nichte prominent in den Vordergrund gerückt wird. Von den 20 bis 30 Fotos, die Kim Jong-uns Veranstaltungen dokumentieren, ist sie nur auf ein oder zwei zu sehen. Der nordkoreanische Führer nutzt seine Schwester weiterhin als wichtige Sprecherin, um seine Haltung gegenüber Südkorea und der internationalen Gemeinschaft zu vermitteln. Allerdings zieht er nun eine klare Grenze, wenn es um die Frage der Machtnachfolge geht. Er scheint entschlossen zu sein, seine junge Tochter als zukünftige Anführerin aufzubauen.





Während einer Militärveranstaltung im Jahr 2024 zeigte Kim Yo-jong eine ungewöhnliche Geste der Höflichkeit gegenüber ihrer jungen Nichte Ju-ae. Es ist selten, dass die mächtige Schwester des nordkoreanischen Führers jemand anderem als ihrem Bruder gegenüber solche Höflichkeit oder Respekt zeigt. Deutet diese subtile Interaktion auf eine Veränderung ihrer politischen Stellung hin?





Ich glaube, dass Kim Yo-jong nach wie vor die Nummer zwei in Nordkorea ist, was vor allem auf die starke Unterstützung ihres Bruders zurückzuführen ist. Sollte Kim Jong-un etwas zustoßen, wäre die 12-jährige Ju-ae eindeutig zu jung, um sofort die Führung zu übernehmen. Daher ist Kim Yo-jong die wahrscheinlichste Kandidatin für die vorübergehende Führung des Landes.





Dennoch kann Kim Yo-jong nicht offiziell Kim Jong-uns Nachfolgerin werden. Gemäß der nordkoreanischen Nachfolgetradition darf ein Nachfolger nicht aus derselben Generation stammen, wie etwa Geschwister. Die zugrunde liegende Logik ist, dass die Auswahl eines Nachfolgers aus derselben Generation wahrscheinlich dieselben systemischen Herausforderungen reproduzieren würde. Obwohl Kim Yo-jong also keine offizielle Erbin sein kann, könnte sie dennoch eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Machtverhältnisse in Nordkorea spielen, sollte Kim Jong-un handlungsunfähig werden.





Auch mit dem Auftauchen der jungen Kim Ju-ae bleibt Kim Yo-jongs Stellung weiterhin stark. Obwohl sie wahrscheinlich selbst nicht die Macht übernimmt, ist sie doch eine Schlüsselfigur für den Erhalt des von der Familie Kim regierten Regimes. Sie gibt regelmäßig wichtige politische Erklärungen ab, die sowohl im Inland als auch international für Aufmerksamkeit sorgen. Als leibliche Schwester des nordkoreanischen Führers verfügt sie über immense Macht. Dabei geht Kim Yo-jong vorsichtig mit ihrer Position um und achtet darauf, die Autorität ihres Bruders nicht infrage zu stellen. Doch es bleibt die Frage, ob sie ihre derzeitige Stellung auch in Zukunft aufrechterhalten kann.





Kim Yo-jong wird wahrscheinlich in nächster Zeit Zurückhaltung üben. Anstatt ihren Bruder herauszufordern und ihre Position zu gefährden, wird sie sich sorgfältig an seine Anweisungen halten, insbesondere da er weiterhin seine Tochter Ju-ae als seine potenzielle Nachfolgerin fördert. Auch wenn ihre Stellung dadurch etwas geschwächt erscheint, bleibt sie weiterhin einflussreich, und ihre politische Bedeutung dürfte auch in den kommenden Jahren von großer Tragweite sein.





Im Jahr 2023 veröffentlichte der Sender Deutsche Welle eine Dokumentation über Kim Yo-jong. Das Video mit dem Titel „Die rote Prinzessin“ wurde innerhalb von nur drei Tagen über 1,2 Millionen Mal angesehen.





Während Spekulationen über die mögliche Nachfolge der Tochter des nordkoreanischen Führers kursieren, richtet die internationale Gemeinschaft ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf seine Schwester. Kim Yo-jong hat sich einen bedeutenden Einfluss aufgebaut und pflegt gleichzeitig eine enge, kameradschaftliche Beziehung zu ihrem Bruder. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss sie in den kommenden Jahren als wichtigste außenpolitische Sprecherin Nordkoreas ausüben wird.