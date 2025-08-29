Crush veröffentlicht neues Mini-Album „FANG“ nach zweijähriger Pause

ⓒ P NATION

Der R&B-Sänger Crush veröffentlichte am 28. August um 18 Uhr sein neues Mini-Album „FANG“ über verschiedene Online-Musikplattformen. Es ist seine erste Albumveröffentlichung seit rund zwei Jahren, nachdem er 2023 das dritte Studioalbum „wonderego“ veröffentlicht hatte.





Das Werk umfasst sechs Titel, darunter den Song „UP ALL NITE“. Weitere Lieder sind „2-5-1“, „FREQUENCY“, „MALIBU“, „MAMMAMIA“ und „OVERLAP“. Sämtliche Texte und Kompositionen stammen von Crush selbst. Für UP ALL NITE“, das eine sommerlich leichte R&B-Soul-Stimmung mit dem Thema romantischer Sommernächte verbindet, erhielt er Unterstützung von der Sängerin SUMIN. Die Tracks „FREQUENCY“ und „MAMMAMIA“ enthalten zudem Features der Künstler Loco und Tabber.





Die Agentur P Nation erklärte, dass die Songs des Albums eng miteinander verbunden seien und gemeinsam die Stimmung einer unbeschwerten Sommernacht vermitteln. Mit vielfältigen Klängen und detailreicher Produktion wolle Crush den Hörerinnen und Hörern ein intensives Musikerlebnis bieten.