Jennie bricht Rekord als K-Pop-Solo-Künstlerin mit den meisten RIAA-Zertifizierungen

ⓒ ODD ATELIER

Jennie von Blackpink hat in den USA einen neuen Meilenstein erreicht. Die Recording Industry Association of America (RIAA) zeichnete ihre Singles „Mantra“ und „Like JENNIE“ mit Gold aus. Damit verfügt sie nun über insgesamt drei von der RIAA zertifizierte Titel, da auch „One Of The Girls“ bereits Platin erhalten hatte. Sie hält damit den Rekord für die meisten Auszeichnungen einer K-Pop-Solo-Künstlerin.





Schon mit ihrem im März erschienenen ersten Studioalbum „Ruby“ hatte Jennie Maßstäbe gesetzt. Das Album verkaufte sich in der ersten Woche mehr als 661.000 Mal und stellte damit einen Jahresrekord für weibliche Solokünstlerinnen im K-Pop auf. Darüber hinaus schafften es gleich fünf Songs des Albums, darunter „Like JENNIE“, „Mantra“ sowie Kollaborationen mit Künstlern wie Dominic Fike, Doechii und Dua Lipa, in die Billboard Hot 100.





Die RIAA vergibt ihre Zertifizierungen auf Grundlage von Verkäufen und Streams. Gold steht für mindestens 500.000 Einheiten, Platin für eine Million, Multi-Platin für zwei Millionen und Diamant für zehn Millionen. Verkäufe, Downloads sowie Audio- und Videostreams fließen gleichermaßen in die Auswertung ein.