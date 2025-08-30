Jung Kook schon 109 Wochen in Folge in US-Billboard Global

ⓒ Big Hit Music
Der Sänger Jung Kook von BTS stellt weitere Rekorde auf.
Laut den Veröffentlichungen von Billboard am 23. August steht das Lied „Seven“ von Jung Kook auf Platz 138 von Global 200. In den Charts Global 200 (Excl. US) befindet sich das Lied auf dem 82. Platz. Damit hält sich Jung Kook als erster und bislang einziger asiatischer Solosänger jeweils 108 Wochen und 109 Wochen in Folge in den Charts Global 200 und Global (Excl. US). Zuvor hatte er mit dem Lied „Seven“, „3D“ und „Standing Next to You“ an der Spitze dieser beiden Charts gestanden. Damals hatte er schon den Rekord aufgestellt, dass er neun Wochen in Folge auf dem Spitzenplatz von Global (Excl. US) und sechs Wochen in Folge auf dem Spitzenplatz von Global 200 verharren konnte.
Das Lied “Seven” ist auch bei Spotify höchst beliebt. Es ist 110 Wochen lang in den Weekly Top Song Global Charts vertreten, was für einen asiatischen Solosänger ebenfalls das erste Mal ist. In nur 767 Tagen wurde das Lied „Seven“ über 2,5 Mrd Mal gestreamt.
Jung Kook hat bei den Billboard Music Awards, eine der drei repräsentativen Preisverleihungen für Populärmusik in den USA, 2023 und 2024 drei Preise erhalten. Auch das ist ein Rekord.