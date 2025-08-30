CRAVITY nimmt am Waterbomb Sokcho 2025 teil

ⓒ STARSHIP Entertainment Die Gruppe CRAVITY hat erstmals seit ihrem Debüt am Waterbomb Sokcho teilgenommen und ihre Auftritte erfolgreich beendet. Am 23. August fand dieses Festival statt und CRAVITY zeigten bei ihren Auftritten tolle Performances.

Sie begannen ihren Auftritt mit dem Lied „Set Net Go?!“ aus ihrem zweiten regulären Album, das sie im Juni herausgegeben haben. Gleich darauf folgten weitere fröhliche Lieder wie “Adrenaline”, „Groovy“, „Party Rock“ und „Fly“. Dabei schossen sie auch mit Wasserpistolen, eine wohltuende Erfrischung angesichts der Hitze. Aber als Abkühlung reichte das wahrscheinlich nicht, denn die Fans waren so begeistert, dass sie ständig mithüpfen, -tanzen und -singen wollten und entsprechend ins Schwitzen kamen.

War es wegen der tollen Resonanz? Die Jungs wurden einfach nicht müde, sondern trugen weitere Songs wie „Love or die“, „Swish“ und „Jumper“ vor, und versuchten mit dem Publikum zu kommunizieren, und zwar mit Gesang und einigen Ladungen aus ihren Wasserpistolen.

Nach dem Auftritt bedankten sie sich von Herzen bei den Fans und sagten, dass sie sehr viel Energie daraus schöpfen konnten, dass die Anwesenden sich so mitreißen ließen. Sie hofften, die Fans bei nächster Gelegenheit wiedersehen zu können.

Wer noch mehr von den Jungs von CRAVITY sehen will, sollte sich die Show „CRAVITY PARK“ nicht entgehen lassen, die eigens von der Gruppe produziert wird und auf ihrem offiziellen Kanal jeden Montag um 21 Uhr koreanischer Zeit gesendet wird.