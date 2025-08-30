KATSEYE erobert US-Billboard und weitere globale Charts

ⓒ HYBE UMG

Die K-Pop-Girlgroup KATSEYE hat es etwa ein Jahr nach dem Debüt in die Billboard Charts, die britischen Official Charts und die Spotify Globalcharts geschafft.

Laut den Veröffentlichungen am 22. August steht das Lied „Gabriela“ aus der zweiten EP „Beautiful Chaos“ auf Platz 61 der britischen „Official Single Top 100“. Schon sieben Wochen lang halten sie sich in diesen Charts. Auch bei Spotify sind sie hervorragend platziert, und zwar auf Rang 21 der Weekly Top Song Global. Ende Juni und Anfang Juli war das Lied „Gabriela“ sogar auf dem 15. Platz vorzufinden. Die Fans hören aber auch die Lieder „Gnarly“ und „Touch“ gerne, daher sind diese beiden Songs auch unter den 200 besten Liedern von Spotify Weekly Top Song Global.

KATSEYE werden am 18. September im Grammy Museum auftreten. In diesem Museum werden die bisherigen Preisträger der Grammy Awards vorgestellt und berühmte Künstler werden ins Museum eingeladen, um dort Konzerte und Interviews zu geben. KATSEYE wollen in der Show ihre zweite EP, die sie im Juni herausgegeben haben, ausführlich vorstellen und auch ein wenig über ihre Karriere plaudern.

KATSEYE ist eine K-Pop-Girlgroup, die international besetzt ist und in den USA debütiert hat. Die Sängerinnen haben sich in kürzester Zeit als Pop-Ikonen der nächsten Generation etablieren können. Sie standen am 3. August beim Lollapalooza Chicago und am 17. beim Summer Sonic auf der Bühne.