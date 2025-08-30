CORTIS – eine neue Gruppe ist geboren

ⓒ Big Hit Music

CORTIS ist eine neue Gruppe von Big Hit und debütierte erst am 18. August dieses Jahres. Am 8. September wollen die Jungs ihr Debütalbum auf den Markt bringen, und haben bereits die kommenden Termine bekannt gegeben.

Besonders interessiert sind die Fans an der Dokumentation „What We Want“, die von den Arbeiten am Debütalbum handelt. Die Band CORTIS ist eine sogenannte Young Creator Crew. Das bedeutet, dass die Mitglieder nicht auf eine bestimmte Rolle festgelegt sind und im Prinzip jeder alles kann. Als Allrounder kann jedes Mitglied komponieren, texten und Choreographien konzipieren. Die Mitglieder wirken bei allen Liedern mit. Diese Dokumentation, die aus vier Folgen besteht, soll ab dem 1. September zu sehen sein.

Davor werden dann noch Videos veröffentlicht, in denen man ebenfalls sehen kann, wie sie alle ihr Potenzial entfalten und auch Musikvideos drehen.

Gleich nach der Herausgabe ihres Debütalbums wollen die Jungs eine Party mit ihren Fans veranstalten.