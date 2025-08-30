ONEUS traten in zehn US-Städten auf

ⓒ RBW

Die koreanische Boyband ONEUS hat im Rahmen ihrer Worldtour zehn US-amerikanische Städte besucht und dort ihre Auftritte erfolgreich beendet. Begonnen in New York ging die Tour durch ganz Amerika. Sie begannen ihre Auftritte mit den Liedern aus ihrem jüngsten elften Minialbum. Gleich vier Lieder gab es ohne Pause und die Anwesenden waren sehr angetan. Sie hatten für ihre amerikanischen Fans ihre Lieder neu arrangiert, so dass sie passend zum Sommer energiereiche Performances vortragen konnten. Die einzelnen Mitglieder trugen sogar Solosongs vor und man konnte dabei die jeweiligen Vorzüge der Jungs besonders gut erkennen.

ONEUS hatten dann noch einige Events vorbereitet, eines war, dass ein Fan auf die Bühne treten und gemeinsam mit den Sängern tanzen sollte. Natürlich wollte jeder im Publikum unbedingt ausgewählt werden.

Nach diesen erfolgreichen Auftritten werden ONEUS am 13. und 14. September in Seoul ein Konzert veranstalten.